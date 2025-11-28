Inicia Cruz Roja el JUVETON 2025

Matehuala.- Inicia la segunda colecta JUVETON edición Navidad organizada por la Cruz Roja Juventud Matehuala en colaboración con Bomberos y Protección Civil, por lo que se exhorta a la población a donar juguetes nuevos o usados, pero en buenas condiciones y que no sean de baterías para dar a los niños de escasos recursos.

Este es el segundo año que se lleva a cabo esta campaña JUVETON donde elementos de Cruz Roja Juventud Matehuala se ha propuesto recaudar juguetes para los niños de escasos recursos, tienen el lema “Tu donativo puede marcar la diferencia, dona un juguete nuevo o usado pero en buen estado y haz que más niños y niñas vivan la magia de la Navidad”, esperando tener una buena respuesta por parte de la población.

Los ciudadanos pueden dejar sus donaciones de juguetes en los centros de acopio que son Cruz Roja, en Ignacio Ramírez número 36 en la zona centro de la ciudad o pueden marcar al 4888825936, en Bomberos, en la calle Vicente Guerrero número 515 o marcar al teléfono 4888821012 y en las instalaciones de Protección Civil Municipal, ubicadas en Monte Blanco número 101 en la colonia Colinas de la Paz o marcar al número telefónico 4881020428, no se reciben juguetes bélicos ni que usen pilas.

Esta campaña es especial para regalar ilusión y sonrisas, por lo que invitan a la población a ser parte del JUVETON 2025 y juntos poder hacer una Navidad inolvidable para los niños.

