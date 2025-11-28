En riesgo, futuro de la humanidad: papa

logo pulso
Por EFE

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ankara, Turquía.- León XIV empezó su primer viaje internacional a Turquía y Líbano con la advertencia de que está en juego el futuro de la humanidad y de que se necesitan “más personas que favorezcan el diálogo y lo practiquen con firme voluntad y paciente tenacidad”.

Tras haber visitado el mausoleo de Ataturk, el padre de la Turquía moderna y del Estado laico, León XIV acudió al palacio presidencial para una visita privada a Recep Tayyip Erdogan y al final del día también visitó la Diyanet, la presidencia de Asuntos religiosos.

“Tras la época de construcción de las grandes organizaciones internacionales que siguió a las tragedias de las dos guerras mundiales estamos atravesando una fase de fuertes conflictos a nivel global, en la que prevalecen las estrategias de poder económico y militar, alimentando lo que el papa Francisco llamaba ‘la tercera guerra mundial a pedazos’”, advirtió el pontífice.

“Está en juego el futuro de la humanidad. Porque las energías y los recursos absorbidos por esta dinámica destructiva se sustraen a los verdaderos retos que la familia humana debería afrontar unida, es decir, la paz, la lucha contra el hambre y la miseria, la salud, la educación y la salvaguarda de la creación”, indicó en la Biblioteca Nacional del Palacio Presidencial.

