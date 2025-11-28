logo pulso
Bengals le amargan la noche a Ravens

Por EFE

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Bengals le amargan la noche a Ravens

Washington dC.- Los Cincinnati Bengals derrotaron este jueves 14-32 a los Baltimore Ravens en el último partido del día de Acción 

de Gracias, en una noche ingrata para Lamar Jackson y compañía.

Los Ravens (6-6) venían de ganar cinco partidos seguidos, mientras que los Bengals (4-8), que recuperaron a Joe Burrow, encadenaban cuatro derrotas.

Burrow, de regreso tras su operación del 19 de septiembre, cerró el partido con 24 de 46 pases para 261 yardas. Dos de sus pases terminaron 

en ‘touchdown’.

Jackson, por su parte, perdió tres balones, con una intercepción incluida. El mariscal de campo de los Ravens cerró con 17 de 32 pases completados para 246 yardas, sin generar ningún ‘touchdown’.

En total, los Ravens tuvieron cinco entregas y se llenaron de errores, como cuando Isaiah Likely perdió un balón a escasos centímetros de la línea de gol en el segundo cuarto.

Los Bengals jugaron un partido muy sólido, destacando el ‘touchdown’ de Tanner Hudson en el tercer cuarto con una espectacular recepción a una mano a pase 

de Burrow.

Con la derrota, los Ravens se complican la vida en la División Norte de la Conferencia Americana,  podrían verse superados por los Pittsburgh Steelers al final de la semana 13.

El duelo de Baltimore cerró la tradicional jornada de Acción de Gracias de la NFL, que había comenzado con el triunfo de los Green Bay Packers por 24-31 ante los Lions en Detroit y continuó con el clásico de los Dallas Cowboys, vencedores por 31-28 frente a los Kansas 

City Chiefs.

SLP

EFE

Love iguala su mejor marca con 4 pases de TD en la primera mitad