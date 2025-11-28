logo pulso
Nacional

Once jornaleros mueren en choque en autopista a León

Impactan un tráiler y una camioneta en límites de Irapuato

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Once jornaleros mueren en choque en autopista a León

Salamanca, Gto.- Un total de 11 trabajadores del campo murieron y otros tres resultaron heridos en un choque entre una camioneta y un tráiler registrado la mañana de este jueves en la autopista Salamanca a León en los límites con Irapuato, cuando eran trasladados a la pizca de cebolla.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente habría ocurrido en el momento que “el conductor del tractocamión intentó dar vuelta en ‘U’ en una zona prohibida, lo que provocó que el otro vehículo se impactara contra la unidad de carga”, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.

El presunto responsable huyó del lugar, por lo que elementos de Seguridad se realizan un operativo de búsqueda.

La SSyP señaló que las personas fallecidas son originarias del municipio de Comonfort, en donde mantiene contacto con el presidente municipal de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves, para agilizar la atención a los familiares de las víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los jornaleros, varios de ellos jóvenes, abordaron una camioneta Pick Up para dirigirse a realizar actividades de cosecha de alimentos en el municipio de Romita.

El suceso ocurrió alrededor de las 6:45 horas, sobre la autopista federal 43D a la altura de la comunidad San José de Mendoza, cerca de la caseta de cuota, en la ciudad de Salamanca.

Personal de la Guardia Nacional atiende el incidente con apoyo de la Policía Estatal de Caminos; en tanto la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, aseveró la SSyP.

Reiteró el llamado a los conductores a manejar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

