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Todo listo para GP de Mónaco

El formato será el tradicional, prácticas libres, clasificación y carrera

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para GP de Mónaco
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana se corre una de las fechas más esperadas del calendario de Fórmula 1: el Gran Premio de Mónaco, donde los ojos de los mexicanos están puestos en Sergio "Checo" Pérez, quien buscará hacer una extraordinaria carrera.

      "Checo" Pérez busca dejar atrás lo sucedido en Canadá, cita en la que el mexicano presentó un problema en el eje delantero derecho que desprendió su neumático. De esta forma, el tapatío sumó su primer abandono con Cadillac en lo que va de la campaña.

      Otro que pasó un trago amargo en Montreal fue George Russell. El volante de Mercedes estaba comandando la carrera y apuntaba a su segundo triunfo de la temporada, pero una falla en su unidad de potencia lo obligó a salir de la pista y dejar el liderato para su compañero Kimi Antonelli.

      El joven italiano de 19 años está en el mejor momento de su corta carrera, ya que al ganar en el trazado de Gilles Villeneuve sumó su cuarta victoria de forma consecutiva para mantenerse en lo más alto del Mundial de Pilotos.

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      Para el Gran Premio de Mónaco, el formato será el tradicional: prácticas libres, clasificación y carrera. En las dos fechas anteriores hubo sprints.

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