Todo listo para la MLB Cup SL

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Todo está listo para que la MLB Cup 2026 regrese a San Luis Potosí, donde del 18 al 25 de octubre se desarrollará una nueva edición de este torneo infantil en las instalaciones del Potosí Baseball Park, dentro del Parque Tangamanga I.

La competencia reunirá a más de 400 peloteros de diferentes ligas de México, en la categoría de 11 y 12 años, incluyendo al representativo de la Liga Pequeña de San Luis Potosí, que buscará hacer valer la condición de anfitrión.

De cara al torneo, diferentes escuelas y academias de beisbol potosinas han realizado partidos, torneos y procesos selectivos con el objetivo de conformar al mejor equipo de San Luis Potosí para competir ante algunas de las principales novenas infantiles del país.

Entre los equipos confirmados se encuentran el selectivo anfitrión de San Luis Potosí, los actuales campeones de la Liga Municipal de Tijuana, representantes de la Región 1 de Nuevo León, integrada por Liga Pequeña Mitras, Gallos de San Nicolás, Pájaros Locos de Cadereyta y Águilas de Contry, además de la Escuelita de Béisbol Navojoa, Liga Veracruz y novenas de Coahuila.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La edición 2025 dejó como campeón a la Liga Municipal de Tijuana, que en la gran final derrotó 10-8 a la Liga Treviño Kelly de Reynosa, Tamaulipas, resultado con el que conquistó su quinta corona y se consolidó como uno de los principales favoritos para repetir el título en territorio potosino.