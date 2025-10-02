Todo un éxito el GP don Chenchi de ciclismo

Con más de 200 pedalistas en competencia, este fin de semana se llevó a cabo la novena fecha del Serial LiciVilla, denominada Gran Premio Don Chenchi, que reunió a participantes de distintas categorías y se consolidó como una de las pruebas más concurridas del calendario ciclista.

En la categoría Élite, Yoshua Ortiz (Impresiones Posadas) se llevó el triunfo, seguido de su compañero Kevin Hernández y de José María Alcocer, también del mismo equipo. En cuarto lugar se ubicó Milton Sánchez (Matamoros Team) y en quinto Gerardo Prado (Tenis Star). En la prueba de Metas Volantes, Ortiz dominó con los primeros lugares, acompañado nuevamente por Kevin Hernández en el segundo puesto.

La rama femenil tuvo como ganadora a Valeria Cruz (Juquilita), mientras que Laura Estephania Puente (Tribikers) y Rosario González (Fuga) ocuparon la segunda y tercera posición. En la división de novatos, Aarón Juárez (San Felipe) se quedó con el primer lugar, seguido de Santiago Martínez (Libre) y Leonardo Chiwo (Matamoros Team). Entre las novatas, Jimena Méndez (Impresiones Posadas) se impuso sobre Mariana González (Tribikers) y Georgina Posadas (Impresiones Posadas).

En la categoría 40-49 años, Abundio Guerrero (JP Tribikers) fue el ganador, acompañado en el podio por Antonio Aldape (Tenis Star) y Aureliano Sánchez (JP Tribikers). Dentro de los 50-59 años, el primer sitio fue para Sergio Ramírez (Clínica Automotriz), seguido de Martín Leija (Checos) y Humberto Gómez (Villanos). Finalmente, en la división de 60 y más, Raymundo Rincón (Clínica Automotriz) se llevó la victoria, con Jorge Chávez (JP Tribikers) y Martín Lino (Fuga) en los siguientes lugares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí