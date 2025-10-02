logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Todo un éxito el GP don Chenchi de ciclismo

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Todo un éxito el GP don Chenchi de ciclismo

Con más de 200 pedalistas en competencia, este fin de semana se llevó a cabo la novena fecha del Serial LiciVilla, denominada Gran Premio Don Chenchi, que reunió a participantes de distintas categorías y se consolidó como una de las pruebas más concurridas del calendario ciclista.

En la categoría Élite, Yoshua Ortiz (Impresiones Posadas) se llevó el triunfo, seguido de su compañero Kevin Hernández y de José María Alcocer, también del mismo equipo. En cuarto lugar se ubicó Milton Sánchez (Matamoros Team) y en quinto Gerardo Prado (Tenis Star). En la prueba de Metas Volantes, Ortiz dominó con los primeros lugares, acompañado nuevamente por Kevin Hernández en el segundo puesto.

La rama femenil tuvo como ganadora a Valeria Cruz (Juquilita), mientras que Laura Estephania Puente (Tribikers) y Rosario González (Fuga) ocuparon la segunda y tercera posición. En la división de novatos, Aarón Juárez (San Felipe) se quedó con el primer lugar, seguido de Santiago Martínez (Libre) y Leonardo Chiwo (Matamoros Team). Entre las novatas, Jimena Méndez (Impresiones Posadas) se impuso sobre Mariana González (Tribikers) y Georgina Posadas (Impresiones Posadas).

En la categoría 40-49 años, Abundio Guerrero (JP Tribikers) fue el ganador, acompañado en el podio por Antonio Aldape (Tenis Star) y Aureliano Sánchez (JP Tribikers). Dentro de los 50-59 años, el primer sitio fue para Sergio Ramírez (Clínica Automotriz), seguido de Martín Leija (Checos) y Humberto Gómez (Villanos). Finalmente, en la división de 60 y más, Raymundo Rincón (Clínica Automotriz) se llevó la victoria, con Jorge Chávez (JP Tribikers) y Martín Lino (Fuga) en los siguientes lugares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán
Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán

Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán

SLP

Ana Paula Vázquez

Rescata el Tricolor empate con España
Rescata el Tricolor empate con España

Rescata el Tricolor empate con España

SLP

AP

Con dos goles de Gilberto Mora, la Sub-20 definirá su pase ante Marruecos

De Bruyne y Hojlund lideran al Napoli
De Bruyne y Hojlund lideran al Napoli

De Bruyne y Hojlund lideran al Napoli

SLP

EFE

Obligan Yanquis a un tercer juego
Obligan Yanquis a un tercer juego

Obligan Yanquis a un tercer juego

SLP

AP

Nueva York se mantiene vivo, tras imponerse a Medias Rojas de Boston