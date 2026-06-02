Todo un éxito el Serial Rutas y Pueblos Mágicos

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Con una destacada participación de corredoras y corredores locales, nacionales e internacionales, se llevó a cabo con éxito la edición 2026 del Serial Rutas y Pueblos Mágicos en Xilitla, evento que combinó deporte, naturaleza y turismo en uno de los destinos más emblemáticos de la Huasteca Potosina.

La competencia tuvo como punto de salida el reconocido Jardín Escultórico Edward James, considerado uno de los principales atractivos turísticos de la región. Desde ahí, los participantes recorrieron senderos rodeados de exuberante vegetación, impresionantes paisajes naturales y escenarios surrealistas que caracterizan a este Pueblo Mágico.

Las pruebas de 3, 5, 10 y 21 kilómetros ofrecieron recorridos exigentes y atractivos para los atletas, quienes disfrutaron de una experiencia única en contacto con la naturaleza y la riqueza cultural de Xilitla.

En la prueba de 10 kilómetros de la rama varonil, el triunfo fue para Manuel Alejandro Martínez Gómez, quien cruzó la meta en la primera posición con un tiempo de 46 minutos y 36 segundos. El segundo lugar fue para Jestin Adrián, con registro de 50 minutos y 49 segundos, mientras que Mario Camacho completó el podio al finalizar tercero con un tiempo de 54 minutos y 57 segundos.

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Por su parte, en la rama femenil de los 10 kilómetros, Maite Rojas se adjudicó la victoria tras detener el cronómetro en 59 minutos y 58 segundos. La segunda posición correspondió a Jocelyn Casales Reyes, quien registró un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 12 segundos, mientras que Erika Martínez concluyó en el tercer lugar con marca de 1 hora, 14 minutos y 34 segundos.

Dentro de la categoría especial para trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado (SEGE), el primer lugar fue para Raúl Alejandro, quien completó la distancia de 10 kilómetros en 54 minutos y 19 segundos. El segundo puesto fue para Abdiel García, mientras que Aldair Hernández Rivera ocupó la tercera posición.