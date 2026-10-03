Todo un éxito la Séptima Gala de Atletismo

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La Liga Diamante de Atletismo de San Luis Potosí celebró el pasado 26 de septiembre su Séptima Gala de Atletismo 2026 en las instalaciones del CEDETAR–Estadio Plan de San Luis, con una participación cercana a los 200 atletas. La jornada reunió competencias de velocidad, medio fondo, marcha, relevos, saltos y lanzamientos, además de circuitos formativos para las categorías Promocional A, B y C.

La base formativa tuvo nuevamente un papel importante dentro del programa, con 39 participaciones en los circuitos promocionales, donde niñas y niños tuvieron actividad en carrera, lanzamiento y salto. Entre los participantes estuvieron Kiana Nava Segura, Emilia Renata Martínez, Leonardo Celaya González, Samuel Navarro Rivera, Katia Elena Herrera, Sofía Estrada, Zaira López y Noa Esaú Chavira Monreal, entre otros.

Entre los resultados destacados de pista aparecieron Fátima Izaguirre, de Más Atletismo, con 10.93 segundos en los 75 metros Sub-12 femenil y 49.56 en los 300 metros; Dana Terán Zamarripa, de Dalia´s Team, registró 14.12 en los 100 metros Sub-14; Aurora Escobedo, de Halcones, marcó 13.03 en los 100 metros Sub-18 femenil, mientras que Matías Ávila Stevens, de Más Atletismo, registró 11.62 en los 100 metros Sub-18 varonil.

La marcha atlética también tuvo presencia con atletas de categorías Máster, entre ellos Perla Sarabia, Sofía Viramontes, Juanita Solano, Manuel Rojo, Abel Monsiváis y José Melitón Banda Martínez. En saltos y lanzamientos destacaron marcas como los 4.13 metros de Camila Rivera en longitud Sub-14 femenil, los 8.98 metros de Alison Lara en bala Sub-16 femenil y los 5.18 metros de Diego Velázquez en longitud Sub-20 varonil.

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La Séptima Gala también tuvo un momento emotivo al rendir un homenaje póstumo a Víctor Larraga Castellanos, en reconocimiento a su trayectoria como atleta y su aportación al atletismo potosino. Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a su familia, con la presencia de su esposa, la atleta máster Juanita Solano, así como de sus hijas y nieta. Con esta jornada, la temporada de la Liga Diamante entra en su recta final y los resultados serán considerados para actualizar la puntuación general por equipos.