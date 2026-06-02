Traspasan los Eagles al receptor A.J. Brown

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FOXBOROUGH, EU.- A.J. Brown está dejando una experiencia frustrante en Filadelfia por un reencuentro en Nueva Inglaterra con su primer entrenador en la NFL.

Los Eagles de Filadelfia enviaron el lunes al receptor abierto A.J. Brown a los Patriots de Nueva Inglaterra, poniendo fin al acuerdo del que se había rumoreado durante mucho tiempo.

Ambos equipos anunciaron el acuerdo. Los Eagles informaron que recibirán una selección de primera ronda en 2028 y una selección de quinta ronda en 2027 a cambio del jugador elegido tres veces al Pro Bowl.

El traspaso se produce después de una frustrante temporada 2025 para Brown en Filadelfia, en la que se desanimó con una ofensiva que por momentos jugó sin inspiración, y que terminó con el equipo no pudiendo defender su título del Super Bowl.

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Aun así, publicó un mensaje en Instagram poco después de que el traspaso se hiciera oficial el lunes, en el que aparece con un jersey de los Eagles y las manos formando el símbolo de "corazón". También publicó algunas otras fotos de él mismo de niño usando un jersey de los Patriots de Tom Brady.

Brown jugó bajo las órdenes de Vrabel durante tres temporadas después de ser seleccionado por los Titans de Tennessee en el draft del 2019.

Tuvo temporadas consecutivas en el Pro Bowl en sus dos primeras campañas con los Eagles.