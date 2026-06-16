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Trepidante igualada de Irán y Nueva Zelanda 2-2

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Trepidante igualada de Irán y Nueva Zelanda 2-2
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      INGLEWOOD, California.- Irán inauguró su Mundial cargado de tensión política el lunes con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda, a la que alcanzó dos veces en el marcador, la última con un tanto de Mohammad Mohebbi a los 64 minutos.

      Ramin Rezaeian anotó el primer tanto iraní y aportó la asistencia en el gol de Mohebbi. El ciclo mundialista de los Guepardos Persas ha estado convulsionado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

      Irán finalmente decidió competir, incluso después de que la FIFA rechazó su solicitud de trasladar sus tres partidos de la fase de grupos fuera de Estados Unidos.

      La selección iraní trasladó su base de entrenamiento durante el torneo del estado de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana. El equipo vuela a Estados Unidos el día anterior a cada partido antes de regresar rápidamente a México.

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      El conjunto comenzó el torneo ante una nutrida multitud de seguidores en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, que alberga la mayor población de expatriados iraníes. Mientras varios cientos de iraní-estadounidenses protestaban contra el gobierno en el exterior, muchos aficionados de la diáspora abuchearon y dieron la espalda al campo durante el himno nacional. Pero casi todos parecieron apoyar a los jugadores iraníes una vez que comenzó el partido.

      Elijah Just marcó temprano en cada tiempo por Nueva Zelanda, pero Irán respondió en dos ocasiones para mantener a los All Whites sin victorias en su historia en los Mundiales.

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