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Tricolor Sub-20 vence a Antigua y Barbuda

Hizo valer su superioridad para firmar una abultada victoria

Por El Universal

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Tricolor Sub-20 vence a Antigua y Barbuda
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      México.- México no estaba dispuesto a dejar dudas en su estreno dentro del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

      Con la presión de iniciar con el pie derecho y la obligación de responder ante su afición, el equipo mostró personalidad, intensidad y contundencia para imponerse con autoridad a Antigua y Barbuda. En una tarde tranquila en el estadio Cuauhtémoc, el Tricolor hizo valer su superioridad para firmar una victoria de (3-0) y dar el primer paso en su camino hacia la Copa del Mundo de la categoría y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

      Con un Hugo Camberos inspirado, quizá motivado por la presencia de toda su familia en las gradas, el atacante se convirtió en el hombre más desequilibrante del equipo de Alex Diego. Apenas al minuto 12, el futbolista de Chivas abrió el marcador al ejecutar con categoría un penalti.

      El gol dio tranquilidad al conjunto nacional, que a partir de ese momento no tardó en reflejar su dominio en el marcador. Una gran jugada colectiva desarmó a la zaga de Antigua y Barbuda y encontró a Francisco Valenzuela dentro del área, quien llegó puntual a la cita para empujar el balón al fondo de las redes al minuto 22.

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      El dominio tricolor se hizo cada vez más evidente y terminó por reflejarse una vez más en el marcador justo antes del descanso. En la última acción del primer tiempo, Santiago Sandoval aprovechó una jugada en la que el guardameta rival había quedado fuera de posición y, con un disparo preciso, mandó el balón al fondo de las redes para firmar el (3-0).

      Para la segunda mitad, México bajó el ritmo, consciente de que el encuentro estaba bajo control. Sin embargo, lejos de conformarse, mantuvo la posesión del balón y siguió generando oportunidades ante un rival que apenas pudo cruzar la mitad de la cancha.

      Alex Diego aprovechó el desarrollo del partido para mover sus piezas y dar minutos a varios elementos del plantel. Con el silbatazo final, México consumó una victoria contundente y cumplió con la tarea de sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B, esperando a su siguiente rival: Costa Rica este lunes.

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