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Neymar entre suplentes de Brasil para partido contra Escocia

El técnico Carlo Ancelotti no confirmó si Neymar jugará, pero lo incluyó en la lista.

Por AP

Junio 24, 2026 05:03 p.m.
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Neymar entre suplentes de Brasil para partido contra Escocia
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      Neymar entre los suplentes de Brasil para el partido contra Escocia en el Mundial

      MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Neymar está disponible para el partido de Brasil en el Mundial contra Escocia, otra señal de que el delantero podría debutar en esta edición tras perderse los dos primeros encuentros.

      Apareció en la lista de suplentes para el compriso del miércoles, aunque el técnico Carlo Ancelotti planteó a principios de esta semana la posibilidad de que pudiera jugar como suplente.

      Neymar fue uno de los últimos jugadores en bajar del autobús de Brasil la tarde del miércoles al llegar al estadio de los Dolphins de Miami. Levantó el pulgar, saludó con la mano y chocó las manos con algunos simpatizantes mientras se dirigía al interior del estadio y hacia el vestuario del equipo.

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      "Está disponible. Entrenó muy bien esta semana", dijo Ancelotti el martes sin confirmar que Neymar fuera a saltar al campo contra Escocia. "Está en forma y apto, listo para jugar. Estamos muy contentos de que haya vuelto. Es un jugador de gran calidad".

      Neymar ha estado lidiando con una lesión en el gemelo derecho, que lo ha mantenido fuera de todos los partidos durante más de un mes. Realizó una sesión de entrenamiento con Brasil el domingo, lo que alimentó la idea de que por fin podría estar listo para jugar.

      Neymar es el goleador histórico de Brasil, con 79 tantos en 129 apariciones internacionales. El delantero de 34 años participó en cada uno de los tres últimos mundiales con Brasil y anotó ocho goles.

      Su papel —y si acaso merece estar en este equipo— ha sido un tema de debate entre los apasionados aficionados de Brasil. Neymar ha tenido dificultades desde que regresó de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre de 2023, en el partido contra Uruguay por las eliminatorias del Mundial, y suma cuatro goles en ocho partidos con su club brasileño Santos esta temporada.

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