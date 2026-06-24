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Organización internacional alerta por la Ley Serrano y pide actuar a la Corte

Reporteros Sin Fronteras afirmó que la norma representa un riesgo para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión,

Por Pulso Online

Junio 24, 2026 05:07 p.m.
A
Ley Serrano, bajo alerta internacional.

Ley Serrano, bajo alerta internacional.

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      La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para agilizar la revisión de la denominada "Ley Serrano", al advertir que la legislación de San Luis Potosí representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

      Balbina Flores, representante de RSF en México, afirmó que la organización continuará exigiendo una revisión de fondo de la norma por parte del Congreso del Estado, además de solicitar que la SCJN resuelva la acción promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

      "Seguiremos exigiendo una revisión profunda de esta ley en el Congreso de San Luis Potosí y hacemos un llamado a la Suprema Corte para que agilice la revisión solicitada por la CNDH", señaló.

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      La representante de RSF explicó que la preocupación aumentó tras los procesos judiciales iniciados contra periodistas en la entidad, entre ellos los casos de las comunicadoras Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, así como la denuncia presentada contra el periodista Juan Pablo Moreno y su hijo.

      Flores sostuvo que la legislación "sigue representando un peligro para la libertad de expresión y, en particular, para los periodistas", por lo que consideró necesario que exista certeza jurídica antes del proceso electoral de 2027.

      Asimismo, informó que RSF mantiene comunicación con periodistas involucrados en estos procedimientos, algunos de los cuales manifestaron preocupación por las órdenes de localización emitidas en su contra.

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      Aunque indicó que algunos comunicadores enfrentan sus procesos en libertad, señaló que éstos permanecen sujetos a diversas medidas impuestas por el Ministerio Público.

      Finalmente, recordó que los periodistas pueden recurrir a mecanismos internacionales de protección y defensa de la libertad de expresión, aunque insistió en que la solución de fondo depende de una revisión legislativa en San Luis Potosí y de una resolución de la Suprema Corte.

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