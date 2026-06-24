Sismo de 7.1 sacude a Venezuela; activan alerta de tsunami

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CARACAS (AP) — Un fuerte terremoto sacudió Venezuela la tarde del miércoles, provocando el zarandeo de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre daños o personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7,1 con epicentro a unos 28 kilómetros (17 millas) al oeste de la comunidad de Morón, ubicada en la costa caribeña. Tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

Se produjo una evacuación de edificios y viviendas en Caracas.

Los residentes de la capital evacuaron los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.

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