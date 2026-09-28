Un éxito el torneo de Invitación de Frontenis

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Este domingo concluyó con éxito el Torneo de Invitación de Frontenis de Primera Fuerza "Javier de la Rosa Palomo", celebrado durante dos jornadas en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde. La última fecha estuvo marcada por los encuentros de eliminación directa, que definieron a las mejores parejas de esta edición especial, organizada como homenaje póstumo a Javier de la Rosa Palomo.

El título quedó en manos de Isaac Pérez "Colimita" y Jorge Olvera "Talita", representantes de Jalisco, quienes confirmaron su calidad durante las rondas decisivas y terminaron en lo más alto de la competencia al ganar la final con un score de 25-15. Como campeones recibieron una premiación de 13 mil pesos, cerrando de manera sobresaliente su participación en el certamen potosino.

La segunda posición correspondió a la pareja integrada por Gustavo Castillo, de San Luis Potosí, e Irving Espinoza, de Zacatecas, quienes recibieron un premio de 9 mil pesos. En el tercer sitio finalizaron Carlos Torres "Chiquis" y Jesús González "Guero", representantes de San Luis Potosí, mientras que el cuarto lugar fue para los zacatecanos Abel Hinz y Dante Hinz.

Tras dos jornadas de actividad, el torneo llegó a su ceremonia de clausura con un reconocimiento para jugadores, entrenadores, familias, patrocinadores y aficionados que formaron parte de la competencia. En el acto estuvieron presentes Juan Pablo Lara Rubio, presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde; Alberto Castillo Tovar, secretario del CDPV; Felipe de la Rosa, integrante del Comité Organizador, y Jesús Emanuel González Rivera, árbitro general.

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La organización destacó que el certamen cumplió con el objetivo de reunir a exponentes de alto nivel y, al mismo tiempo, rendir homenaje a Javier de la Rosa Palomo, resaltando valores como la entrega, el compañerismo y el respeto dentro de la cancha.