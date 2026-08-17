Un insípido empate entre Pumas y Gallos

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México.- Pumas no tradujo el amplio dominio con balón en el marcador y se encargaron de firmar un 0-0 con el Querétaro. Los auriazules suman más dudas que certezas en este momento.

El dominio auriazul estaba ahí, lo que no encontraban eran las ideas en el último tercio para buscar romper el empate en el marcador.

Ante la gran exigencia de su afición, que no estaba contenta por el papel en Leagues Cup, los Pumas tenían que hacer pesar la localía y el gol estuvo cerca de llegar en el minuto 16. Un rechace queretano tras el centro de Antuna le dejó el balón en la media luna a Carrasquilla, quien la prendió de volea con la izquierda, pero el gran lance de Allison apagó el bombazo del jugador felino.

Gallos no sabía cómo arrebatarles el esférico a los universitarios, así que parecían un espectador más y esperaban el momento correcto para agarrarlos en un contragolpe. Juninho apareció con un cabezazo que se fue por encima del arco visitante. Pese a los intentos, los de CU no encontraban el camino al gol y la primera parte se diluyó con la mezcla de abucheos y aplausos por parte de la afición universitaria.

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Gallos arrancó la parte complementaria con un disparo de Homenchanko que se fue desviado.

En el minuto 61, Waldo Madrid se metió al área puma y encontró el resquicio para sacar un disparo raso que fue atajado por Keylor Navas. La acción del arquero tico lo hizo acreedor a una estruendosa ovación.

Navas volvía a salvar a los auriazules con un gran achique en lo que parecía el gol de la victoria para Querétaro.

Con la visible desesperación en la afición de Pumas, el equipo de Esteban Solari entregó un resultado que acrecienta las dudas del proyecto del estratega argentino.