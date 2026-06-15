Retiros por desempleo en Afores suben 21% en 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- De enero a mayo pasado, los retiros por desempleo realizados por trabajadores desde sus cuentas de Afore mantuvieron una tendencia al alza durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo se retiraron más de 18 mil 241 millones de pesos bajo este concepto, lo que representó un incremento anual de 21%, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Retiros por desempleo en Afores aumentan en 2026

Los datos del organismo muestran que 173 mil 826 trabajadores hicieron uso de este mecanismo durante el periodo referido, cifra superior en 10.4% respecto a los registrados en el mismo lapso de 2025.

El retiro por desempleo es un beneficio contemplado dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que permite a los trabajadores disponer de una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual cuando pierden su empleo formal.

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Impacto en el ahorro pensionario y principales Afores

Sin embargo, la Consar ha reiterado que esta disposición de recursos tiene efectos sobre el ahorro pensionario de los trabajadores, ya que disminuye el saldo acumulado para el retiro y puede afectar el número de semanas de cotización registradas ante el sistema, en caso de que los recursos retirados no sean reintegrados posteriormente.

Por administradora, Afore Coppel concentró el mayor monto de retiros por desempleo durante los primeros cinco meses del año, con tres mil 979 millones de pesos. Le siguió Afore Azteca, con tres mil nueve millones de pesos, mientras que Afore Banamex registró retiros por dos mil 659 millones de pesos.

Registran Afores plusvalías por 239 mil mdp en mayo

En contraste con el aumento de los retiros, las administradoras de fondos para el retiro reportaron resultados positivos en materia de rendimientos. Al cierre de mayo, el Sistema de Ahorro para el Retiro acumuló plusvalías por 476 mil 411 millones de pesos, monto que representó un crecimiento anual de 5.5 por ciento.

Las plusvalías corresponden a las ganancias obtenidas por los trabajadores en sus cuentas individuales como resultado de las inversiones realizadas por las Afores en instrumentos financieros nacionales e internacionales. Estos rendimientos son uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del ahorro para el retiro.

Tan sólo durante mayo, las Afores registraron plusvalías por 239 mil 481 millones de pesos, con lo que acumularon dos meses consecutivos de resultados positivos. No obstante, la cifra fue inferior a los 347 mil 525 millones de pesos reportados en abril.

Los resultados positivos observados en los últimos meses contrastan con periodos previos de minusvalías registrados durante episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales, cuando factores como el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre global afectaron el valor de los portafolios administrados por las Afores.