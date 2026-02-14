logo pulso
Va Potosinos FC por el triunfo ante el Pabellón

Por Romario Ventura

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Va Potosinos FC por el triunfo ante el Pabellón

Con la consigna de regresar a la senda del triunfo, el Potosinos Futbol Club emprendió viaje este sábado con destino al estado de Aguascalientes, donde este viernes 14 de febrero enfrentará al Pabellón, en duelo correspondiente a la jornada 20 del Grupo XII de la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional.

Se espera un compromiso complicado para ambas escuadras. El conjunto potosino buscará reencontrarse con la victoria luego de caer por la mínima diferencia en su más reciente compromiso ante el Mineros de Zacatecas, resultado que frenó su avance en la clasificación.

Por su parte, el cuadro de Pabellón intentará extender su buen momento, tras conseguir una importante victoria como visitante el pasado fin de semana frente al Santa Ana del Conde, al que derrotaron con marcador de 4-1, resultado que fortaleció su posición en la tabla.

El encuentro se disputará en el campo del Deportivo Ferrocarrilero Tres Culturas, a partir de las 16:00 horas, escenario donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos vitales para mantenerse en la pelea dentro del campeonato.

El conjunto dirigido por el entrenador César Eduardo Silva ha intensificado su trabajo durante la semana, con el objetivo de mejorar el funcionamiento colectivo y competir de tú a tú ante un rival que se ha mostrado sólido en casa, en su lucha por escalar posiciones en la clasificación general.

Actualmente, el cuadro de Pabellón se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posicionescon 17 partidos disputados, de los cuales ha ganado 9, empatado 3 y perdido 5, para un total de 31 puntos conseguidos. 

En tanto, el Potosinos Futbol Club ocupa la novena posición, con 18 encuentros jugados, 8 victorias, 2 empates y 8 derrotas, sumando 27 unidades.

