Va Sudáfrica sin asistente técnico

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JOHANNESBURGO, Sudáfrica.- La selección de Sudáfrica para el Mundial partió el lunes rumbo al torneo con un día de retraso y dejó atrás a su entrenador asistente tras problemas para conseguir visas de viaje para Estados Unidos.

Los Bafana Bafana enfrentará al coanfitrión México en el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Disputará uno de sus partidos de la primera fase en Estados Unidos.

El equipo debía partir el domingo, pero eso se retrasó porque no había recibido visas para algunos jugadores y miembros del personal, informó el ministro de Deportes.

El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, publicó en X que el "debacle" por las visas fue causado por un error administrativo de los directivos del equipo y lo calificó de vergonzoso. Exigió un informe a la Asociación Sudafricana de Fútbol.

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El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, calificó la situación de "vergonzosa" y le dijo a la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) que necesita "un informe y se deben tomar medidas contra los responsables de este desastre".

"Nos están haciendo quedar como tontos", dijo en las redes sociales.

La federación indicó el lunes que había conseguido visas para todos los jugadores y que partieron desde Johannesburgo en un vuelo chárter el lunes por la tarde. Sin embargo, el presidente de la SAFA, Danny Jordaan, señaló que al entrenador asistente Helman Mkhalele inicialmente se le negó una visa por parte de Estados Unidos, sin que se diera una razón, y que sus documentos de viaje seguían pendientes.

"Esperamos que eso también se resuelva y que toda nuestra gente pueda viajar", dijo Jordaan a los reporteros en el Aeropuerto Internacional OR Tambo.

La SAFA se disculpó por el retraso de 24 horas y afirmó que recibió ayuda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y del consulado de Estados Unidos en Johannesburgo para resolver los problemas de visas.

Sudáfrica jugará en el Mundial por primera vez desde que fue anfitrión en 2010. También enfrenta a la República Checa en Atlanta y a Corea del Sur en Monterrey, México, en el Grupo A. El plantel tendrá su base en la ciudad mexicana de Pachuca y allí tiene previsto disputar el viernes un último partido de fogueo contra Jamaica.

La gestión del equipo de Sudáfrica quedó bajo escrutinio por un error administrativo en las eliminatorias del Mundial, cuando el mediocampista Teboho Mokoena jugó un partido contra Lesoto pese a estar suspendido. A Sudáfrica le retiraron esa victoria, lo que puso en riesgo sus esperanzas de clasificarse.

El equipo superó eso para sellar su boleto como primero de su grupo por un punto.