Valiosa victoria del ADSL sobre Pumas

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El Atlético de San Luis consiguió un valioso triunfo como visitante al imponerse 3-2 a Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la décima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX. Sébastien Salles-Lamonge, con dos anotaciones, y David Rodríguez fueron los autores de los goles potosinos.

El encuentro comenzó con intensidad de ambos equipos, que buscaron adueñarse de la posesión y generar peligro desde los primeros minutos. Al 20´, una falta sobre Felipe Mora fue revisada por el VAR y derivó en penal para San Luis. Salles-Lamonge tomó el balón y ejecutó con precisión para abrir el marcador 1-0.

Pumas intentó reaccionar antes del descanso y al 31´ Luciano Herrera probó con un disparo que pasó por encima del arco potosino. La ventaja visitante se mantuvo hasta el entretiempo, pero en la segunda mitad los universitarios igualaron al 52´ por conducto de Rodrigo López, quien remató desde los linderos del área para el 1-1.

La respuesta del Atlético fue inmediata. Apenas tres minutos después, David Rodríguez recibió el balón y sacó un disparo de media distancia que terminó junto al poste para devolver la ventaja a los potosinos. San Luis mantuvo la presión y al 70´ el propio Rodríguez volvió a exigir a Keylor Navas, quien intervino para mandar el balón a tiro de esquina.

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Al 76´, una nueva revisión del VAR terminó en otro penal a favor del cuadro potosino. Salles-Lamonge volvió a asumir la responsabilidad y convirtió su segundo tanto de la tarde para colocar el 3-1. Pumas se mantuvo con vida y al 88´ recibió una pena máxima tras otra intervención del VAR, misma que Juninho hizo efectiva para acercar a los locales 3-2.

En los minutos finales, Atlético de San Luis resistió la presión y conservó la ventaja hasta el silbatazo final, asegurando tres puntos importantes en Ciudad Universitaria. El siguiente compromiso de los potosinos será el domingo 11 de octubre, cuando reciban a Santos Laguna en el Estadio Libertad Financiera, después de la pausa por la Fecha FIFA.