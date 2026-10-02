Van los Bravos a Serie Divisional
A base de jonrones eliminan a Filis, ahora enfrentarán a los Dodgers
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ATLANTA.- Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Ray Kerr lanzó 3 1/3 innings sin permitir carreras y los Bravos de Atlanta vencieron el jueves 6-2 a los Filis de Filadelfia en el tercer y decisivo juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.
Ozzie Albies pegó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y Matt Olson añadió un cuadrangular solitario en la séptima por los Bravos, que avanzaron a una serie divisional al mejor en un máximo de cinco duelos contra los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores de la Serie Mundial.
Los Bravos ganaron una serie de postemporada por primera vez desde que conquistaron la Serie Mundial de 2021 y lograron su primera victoria en una serie de playoffs contra los Filis. Filadelfia venció a Atlanta en la Serie de Campeonato de 1993 y en las divisionales de 2022 y 2023.
El derecho de los Filis Aaron Nola fue retirado del juego tras permitir tres carreras en 1 2/3 entradas. Nola dio bases por bolas al venezolano Ronald Acuña Jr. y a Olson con un out en la primera antes de aceptar el jonrón de Harris, quien bateó para dos dobles matanzas en la derrota del miércoles por 4-3 en 10 entradas, que obligó a disputar el juego de la noche del jueves.
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