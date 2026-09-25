Van Medias Blancas a la postemporada

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KANSAS CITY, Misuri.- Después de convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en enlazar temporadas consecutivas de 100 derrotas con un boleto a los playoffs, nadie habría reprochado a los Medias Blancas que el jueves celebraran a lo grande en el terreno del Kauffman Stadium.

En cambio, formaron sin aspavientos una fila para darse la mano, como si su victoria 9-1 sobre los Reales hubiera sido cualquier juego vespertino de mitad de verano.

Se estaban guardando la fiesta para el clubhouse.

Los Medias Blancas aseguraron, como mínimo, uno de los tres puestos de comodín de la Liga Americana con la paliza en Kansas City, y en el vestuario visitante, cubierto con plástico, las botellas de Moët se apilaban rápidamente. El cubano Miguel Vargas estaba empapado, Munetaka Murakami sonreía de oreja a oreja y un equipo del que se esperaba que terminara último en la División Central de la Liga Americana disfrutaba de una aparición de postemporada de lo más improbable.

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"Esto significa mucho para nosotros", comentó Vargas. "Llevamos mucho tiempo persiguiendo este momento. Es especial para nosotros. Es especial para toda la organización. Este es un grupo especial de muchachos, y es lo más divertido que podemos tener".

Eso quizá sea un poco de hipérbole. Los Medias Blancas podrían estar replicando —o superando— la celebración este fin de semana.

Eso se debe a que todavía tienen la mira puesta en un título divisional. Los Medias Blancas comenzaron el día a solo un juego de Cleveland, que más tarde el jueves terminaba una serie de tres juegos en Boston. Chicago se dirigía a casa para una serie de tres partidos contra Colorado, último lugar, mientras que los Guardianes se preparaban para volar a Kansas City, donde cierran su temporada regular este fin de semana.

Tal vez por eso los Medias Blancas mostraron cierta contención al celebrar su pase a la postemporada justo delante de los Reales.

Aún podrían necesitar un poco de ayuda de ellos.

"Ellos saben de qué se trata esto", señaló el mánager de los Medias Blancas, Will Venable. "Esto viene con la expectativa de que iba a pasar, lo cual es realmente genial. Sin duda se están soltando ahora mismo, tendremos un vuelo divertido, pero mañana volvemos al trabajo".

Fue un día redondo para la ciudad de Chicago. Justo cuando los Medias Blancas aseguraban su pase a la postemporada, los Cachorros sellaban una victoria 2-1 sobre los Marlins y también aseguraban un puesto de comodín en los playoffs de la Liga Nacional. Ambos equipos de Chicago llegaron a la postemporada por cuarta vez después de 1906, 2008 y 2020.