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Vapulean los Rojos 12-0 a los Mets de NY

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Vapulean los Rojos 12-0 a los Mets de NY
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      CINCINNATI .- El pelotero venezolano Eugenio Suárez conectó dos jonrones e impulsó seis carreras, la mayor cifra de su carrera, incluido un grand slam en la segunda entrada, y los Rojos de Cincinnati se encaminaron a una victoria de 12-0 sobre los Mets de Nueva York el lunes por la noche.

      JJ Bleday añadió un cuadrangular de tres carreras y Chase Burns (8-1) ponchó a siete en cinco entradas en la blanqueada más abultada de Cincinnati desde el triunfo 13-0 ante Filadelfia el 15 de abril de 2023.

      Burns y tres relevistas de los Rojos se combinaron para permitir seis hits, en la quinta blanqueada del equipo esta temporada.

      Bo Bichette conectó tres hits por los Mets, que se fueron en blanco por octava vez.

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      Nueva York llenó las bases con un out en la cuarta, quinta y séptima, pero no pudo anotar.

      Suárez pegó un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo ante el abridor Tobias Myers (0-2) en la primera entrada, con una recta en cuenta completa, para poner el marcador 3-0.

      Cincinnati sumó seis carreras en la segunda, incluido el grand slam del venezolano ante Jonathan Pintaro, para ampliar la ventaja a 9-0. Fue el 9o. vuelacercas con bases llenas de Suárez.

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