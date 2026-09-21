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Vence el CEFOR San Luis 3-2 a Pabellón FC

Por Romario Ventura

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Vence el CEFOR San Luis 3-2 a Pabellón FC
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      El CEFOR Promotora San Luis consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 3-2 a Pabellón FC, en encuentro correspondiente a la Jornada 3 de la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, disputado en el Estadio Deportivo Ferrocarrilero Tres Centurias.

      El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto potosino, ya que apenas al minuto 2 Aarón Bigvai Vázquez Esqueda adelantó a Pabellón FC, obligando a CEFOR a reaccionar rápidamente en busca de equilibrar las acciones.

      La respuesta llegó antes de la media hora de juego y tuvo como protagonista a Aarón Ramírez Flores, quien consiguió el empate al minuto 29 y solamente un minuto después volvió a hacerse presente para firmar su doblete y darle la vuelta al marcador.

      CEFOR aprovechó su mejor momento y al minuto 39 Gabriel Antonio Medina Rivera amplió la ventaja con el tercer tanto de los potosinos, permitiendo que el equipo tomara el control del encuentro con un marcador de 3-1.

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