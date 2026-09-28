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Vencen Commanders a Seahawks

Washington le endilgó su primera derrota a Seattle desde noviembre

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Vencen Commanders a Seahawks
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      LANDOVER, Maryland.- Marcus Mariota lanzó tres pases de anotación, y Kain Medrano devolvió una intercepción 50 yardas para touchdown para ayudar a los Commanders de Washington a propinarle a Seattle su primera derrota desde noviembre, 33-31 el domingo.

      Los Seahawks (2-1) habían ganado 12 seguidos, incluida su racha de postemporada rumbo al título del Super Bowl de la temporada pasada, pero Mariota estuvo sólido en lugar del lesionado Jayden Daniels, y tres pérdidas de balón cruciales permitieron que Washington (1-2) ganara su debut en casa.

      Jaxon Smith-Njigba atrapó 10 pases para 128 yardas y dos touchdowns por los Seahawks, e incluso completó un pase corto en una jugada de engaño en el último cuarto, pero Sam Darnold fue interceptado dos veces en su regreso tras su lesión en el glúteo de la Semana 1.

      Después de que Washington tomó ventaja de 27-24, Medrano interceptó un pase de Darnold por el centro y lo devolvió hasta el final para poner a los Commanders arriba por dos anotaciones con 3:57 por jugar. Sin embargo, una penalización durante la celebración retrasó el punto extra 15 yardas, y Drew Stevens lo falló.

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      Darnold encontró de inmediato a Smith-Njigba para tres completos consecutivos, y su pase de anotación de 7 yardas a Cooper Kupp recortó la diferencia a dos con 2:51 restantes.

      Washington, que hasta ese momento iba 1 de 11 en tercer down, convirtió dos en la última serie para agotar el reloj. Rachaad White tomó desprevenida a la defensa de los Seahawks en una carrera de tercera y 9, avanzando 19 yardas por el lado derecho. Luego Mariota corrió 9 yardas en tercera y 7 para asegurar la victoria.

      Jadarian Price, de Seattle, perdió el balón temprano en el partido, lo que le dio a Washington la posesión en la yarda 21 de Seattle, y luego el corredor novato no volvió a tocar el balón hasta la segunda mitad.

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