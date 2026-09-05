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Vencen Piratas a Angelinos, el peor equipo de MLB

Por AP

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Vencen Piratas a Angelinos, el peor equipo de MLB
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      PITTSBURGH.- Jared Jones lanzó seis sólidas entradas, Jake Mangum conectó un doble impulsor en la segunda y los Piratas de Pittsburgh superaron el viernes 1-0 a los desastrosos Angelinos de Los Ángeles.

      Los Angelinos, el peor equipo de las Grandes Ligas (53-88), perdieron por décima vez en 11 juegos. Los Piratas han ganado cinco de seis encuentros.

      Jones (3-6) dejó a los Angelinos en blanco y con tres hits para ganar por primera vez en ocho aperturas desde que venció a Cleveland el 18 de julio. Ponchó a nueve, dio una base por bolas y colocó 63 de 91 lanzamientos en la zona de strike.

      El dominicano Wilber Dotel lanzó dos innings, y Mason Montgomery trabajó el noveno para completar el juego de cuatro hits y la novena blanqueada de la campaña para los Piratas. Montgomery logró su noveno salvamento.

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      Ryan Johnson (3-8) cargó con la derrota pese a una buena actuación, al permitir una carrera y cuatro hits en seis entradas, con seis ponches y dos bases por bolas. Tiene una efectividad de 1,67 en sus últimas seis aperturas y permitió cero o una carrera en cinco de esas salidas.

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