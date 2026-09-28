Vibrante victoria de Bob Espinosa

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Roberto "Bob" Espinosa se quedó con una vibrante victoria en el Óvalo Aguascalientes México al conquistar la décima fecha de la Trucks México Series, primera competencia de "El Chase". El piloto potosino de la camioneta #96 de Dynamic Motorsports cruzó la meta con apenas 0.059 segundos de ventaja, en uno de los cierres más apretados de la temporada, reforzando su posición en la lucha por el campeonato.

La carrera, pactada a 100 vueltas y con stages en los giros 30 y 60, arrancó bajo un intenso calor y con Gael Aguilar desde la pole position. Desde el inicio, la estrategia de neumáticos tuvo un papel importante, especialmente en un trazado donde la administración del ritmo y los cambios en pits fueron determinantes para mantenerse en la pelea por la punta.

Uno de los protagonistas fue Jan Krüll, piloto de la #7 de ANVI Motorsports, quien remontó desde la posición 12 y tomó el liderato tras el primer stage, además de dominar buena parte del segundo. Sin embargo, la presión de Dynamic Motorsports fue creciendo y Espinosa aprovechó el trabajo en conjunto con su compañero Sebastián Rodríguez, quien con la #9 también se colocó en zona de pelea. A menos de 20 vueltas del final, Espinosa encontró el momento preciso para atacar y tomar la punta. Ya en las últimas dos vueltas, Rodríguez y Krüll se acercaron nuevamente y los tres pilotos formaron una cerrada línea de camionetas. Un contacto entre Rodríguez y Krüll terminó abriendo el espacio suficiente para que el potosino mantuviera el liderato y recibiera primero la bandera a cuadros.

El podio quedó completado por Sebastián Rodríguez en la segunda posición y Jan Krüll en la tercera. Entre los demás contendientes de "El Chase", Carlos Novelo finalizó quinto y Everardo Fonseca sexto, mientras que Santiago Cruz y Valeria Aranda terminaron fuera del Top 10. La siguiente cita será una fecha doble los próximos 17 y 18 de octubre en el Autódromo Emerson Fittipaldi de Yucatán, donde la lucha por el título continuará entrando en su fase decisiva.

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