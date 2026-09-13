Coventry suma cuarta derrota consecutiva en Premier tras caer 5-0
Coventry, dirigido por Frank Lampard, enfrenta un difícil regreso a la Premier tras liderar el Championship.
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MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El inicio de temporada de pesadilla del Coventry continuó con una derrota en casa el domingo por 5-0 ante Brighton en la Liga Premier.
Brighton domina a Coventry con goleada contundente
Tras quedar en la cima del Championship, la segunda división inglesa, la temporada pasada, ha sido un duro despertar para el equipo de Frank Lampard desde su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.
Cuatro derrotas consecutivas han dejado al Coventry anclado en el fondo de la clasificación, sin goles y con una diferencia de menos 10.
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Detalles del partido y próximos encuentros
Brighton se fue al descanso arriba 1-0 gracias al tanto de Charalampos Kostoulas, antes de desatar una avalancha goleadora tras el medio tiempo con tantos de Malick Yalcouye, Pascal Gross, Lewis Dunk y Yasin Ayari.
Manchester United recibe más tarde al Manchester City en Old Trafford.
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