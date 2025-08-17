VIDEO | Santiago Castillo, joven promesa del raquetbol

Con apenas 16 años, Santiago Castillo Nava se ha convertido en una de las promesas más sólidas del raquetbol mexicano. Reciente triple medallista de oro en la Olimpiada Nacional y campeón nacional en la categoría 16 menores, el potosino habló en entrevista exclusiva sobre sus inicios, sus logros y el sueño de representar a México en el Mundial de República Dominicana.

Castillo, quien comenzó en el raquetbol a los seis años en las canchas del Punto Verde, recordó cómo fue ese primer contacto con la disciplina: "Yo hacía natación, pero un día con mi papá y mi hermano empecé a agarrar la raqueta y me gustó. Mi primer torneo fue en el Deportivo Potosino, en la categoría de seis y menores, y ahí quedé campeón. Desde entonces me quedé en este deporte", relató.

El juvenil potosino compartió que su primer torneo oficial llegó a los 8 años en Tijuana, Baja California, lo que marcó el inicio de una carrera que ha ido en ascenso. El punto de inflexión, confesó, fue en 2022: "En Monterrey quedé campeón nacional para clasificar al Mundial de Guatemala, y ahí fue cuando decidí que el racquetbol sería mi disciplina profesional", dijo.

En cuanto a su más reciente logro, Santiago se colgó tres medallas de oro en la Olimpiada Nacional, repitiendo la hazaña del año pasado en singles, dobles varonil y dobles mixtos. "Es un orgullo enorme. Han sido años de mucho trabajo, entrenando mañana, tarde y noche, pero valió la pena", aseguró.

Sobre su experiencia en el Campeonato Nacional Juvenil en Chihuahua, el potosino destacó el nivel competitivo y celebró haber conquistado el título en singles de su categoría. Ese triunfo le abrió las puertas para representar a México en el próximo Mundial en República Dominicana, el primero que disputará en ese país, aunque ya cuenta con tres participaciones mundialistas previas.

Castillo no dejó de reconocer el apoyo que lo ha acompañado en el camino: "Mi mamá (Alma Nava) ha sido mi principal respaldo, junto a mis entrenadores Pedro Lara Rubio y Jordi Alonso. También agradezco a mis patrocinadores y mi psicólogo deportivo, quienes me han dado el impulso necesario para seguir creciendo", subrayó.

Más allá de las medallas, el raquetbol le ha dejado momentos inolvidables. Entre risas recordó una anécdota: "En mi primera Olimpiada casi no me dejan jugar porque no llevaba el gafete. Mi mamá tuvo que correr al hotel a traerlo, y al final todo salió bien. También en mi primer nacional me llevé un bolazo que nunca se me va a olvidar".