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Vikings eligen a Kyler Murray QB titular

Por AP

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Vikings eligen a Kyler Murray QB titular
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      EAGAN.- Los Vikings de Minnesota han elegido a Kyler Murray como su quarterback titular por encima de J.J. McCarthy, según una persona con conocimiento de la decisión.

      La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque el equipo aún no había hecho 

      el anuncio.

      El entrenador de los Vikings, Kevin O´Connell, se comprometió a supervisar una competencia real por el puesto entre el recién llegado Murray y el titular vigente, McCarthy. Aunque Murray tuvo la mayoría de las repeticiones con el primer equipo, McCarthy también contó con muchas oportunidades en prácticas abiertas al público.

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      Como Murray está aprendiendo un nuevo sistema y trabajando con un nuevo cuerpo técnico tras pasar sus primeras siete temporadas en la NFL con los Cardinals de Arizona, una decisión más temprana sobre el titular siempre iba a ser lo ideal para que pudiera aprovechar al máximo su tiempo en el campamento de entrenamiento dirigiendo la ofensiva.

      McCarthy fue la décima selección global del draft de 2024. En su debut el año pasado tuvo dificultades en gran medida, cuando una variedad de lesiones lo limitó a 10 titularidades. Carson Wentz también fue renovado para aportar profundidad veterana.

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