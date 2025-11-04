Xolos de Tijuana apuntan alto con Gilberto Mora

Uno de los nombres que ha revolucionado el futbol mexicano en este 2025 es, sin duda alguna, Gilberto Mora, estrella de los Xolos de Tijuana, quien, con 17 años de edad, ha logrado ganarse el cariño y respeto de la afición mexicana.

El mundialista Sub-20, quien fue pieza clave en el equipo mexicano y puede presumir ser campeón de la Copa Oro bajo las órdenes de Javier Aguirre, ha estado en boca de todos al ser la estrella que todos quieren ver en Europa.

Un deseo del futbolista, quien ha compartido su ilusión de salir pronto del país, lo ha colocado ya en el radar de varios equipos, quienes han mostrado interés por el jugador, representado por la conocida agente Rafaela Pimienta, que también trabaja de la mano de Santiago Giménez.

Con la idea de que el salto a una liga top del mundo se dé tras su participación en la Copa del Mundo de 2026 —en México, Estados Unidos y Canadá—, Xolos de Tijuana, su club, ya se prepara para el movimiento, teniendo al atacante protegido con una millonaria cifra.

De acuerdo con información de Alejandro de la Rosa, analista de Televisa, el club fronterizo pedirá por su estrella cerca de 30 millones de dólares, teniendo como condición mantener un porcentaje para una venta mayor en el futuro.

El traspaso de Mora supondría una récord de venta en el futbol mexicano. Hasta el momento, la venta más cara que ha hecho algún equipo de la Liga MX fue la del uruguayo Maximiliano Araújo; el Toluca aceptó cerca de 16 millones de euros por el traspaso del charrúa al Sporting de Portugal.

En 2019 la directiva del América se había colgado la medalla por los 15 millones que recibieron por la transferencia de Edson Álvarez al Ajax.

Cinco años atrás, Pachuca recibió también 15 millones por la venta de Enner Valencia; hoy jugador de los Tuzos.

Rodolfo Pizarro y Diego Lainez también dejaron 15 millones de euros en las arcas de Chivas, (en su venta a Rayados) y América.