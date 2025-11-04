Lista la gran final del Serial Ciclista Licivilla

Todo está listo para la Gran Final del Serial Ciclista Licivilla 2025, que se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre en las instalaciones del Logistik Parque Industrial, en el municipio de Villa de Reyes, con la participación de destacados competidores y competidoras provenientes de diversos estados del centro del país.

El evento marcará el cierre de una intensa temporada compuesta por 10 fechas realizadas a lo largo del año en distintos municipios de la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde los principales equipos y clubes ciclistas del centro de México se disputaron punto a punto los lugares de honor en cada categoría.

De acuerdo con José Humberto Gómez Villarreal, representante del comité organizador del Serial Licivilla 2025, la competencia final contará con el respaldo de la presidencia municipal de Villa de Reyes, que ha brindado su apoyo logístico y operativo para garantizar el éxito del evento.

Las acciones darán inicio a las 8:00 de la mañana, y se espera una jornada llena de emoción, donde se definirán los campeones absolutos de cada categoría, cerrando con broche de oro una edición que ha consolidado al Serial Licivilla como uno de los referentes del ciclismo amateur en la región.

