Xolos de Tijuana y Puebla empatan sin goles

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CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que, sin Gilberto Mora, los Xolos no encuentran quién lidere al equipo. Tijuana y Puebla sellaron un empate sin goles en la frontera del país, donde la mayor preocupación fue la ausencia del juvenil mexicano, quien no salió ni a la banca.

Durante esta semana, el tema de conversación ha sido el cumpleaños número 18 de ´Morita´, quien, con esa edad, ya puede emigrar a Europa, por lo que se ha coqueteado con la idea de que su pase ya está cerrado. Sin embargo, la ausencia de Gilberto se debería a las molestias físicas que lo aquejan y no a otra razón.

Sin su hombre estrella en el campo, los fronterizos vivieron buenos minutos en la primera parte.

Los acercamientos del cuadro local fueron constantes, pero sin ningún tipo de peligro real que incomodara a los Camoteros.

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Tijuana cerró el primer tiempo de mejor forma, aunque se notaba la falta que hacía Mora dentro del terreno de juego.

De a poco, el Puebla comenzó a tomar cierto protagonismo. Para el minuto 72, los visitantes estuvieron cerca de ver cómo caía el primer gol en su arco.

Jackson Porozo remató de cabeza. El disparo fue tan fuerte que hizo retumbar el travesaño de Ricardo Gutiérrez, quien se quedó inmóvil ante el intento de los fronterizos.

Los poblanos respondieron un par de minutos después, pero la jugada quedó invalidada por fuera de juego. Eduardo Mustre fabricó lo que parecía una gran jugada de peligro para Puebla, que terminó con la salvada de Antonio Rodríguez.

Ambos clubes mantienen la esperanza de meterse a la Liguilla del futbol mexicano.