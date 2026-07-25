Xolos se imponen por la mínima a León
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México.- Los Xolos de Tijuana hicieron valer su localía y derrotaron 1-0 a León en actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026, en un encuentro de pocas oportunidades, pero con momentos decisivos en ambas áreas.
La primera gran acción del partido llegó justo antes del descanso. Al 44, Xolos tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos; sin embargo, Oscar "Gato" García se convirtió en figura al detener de manera extraordinaria el cobro de Mourad Daoudi, manteniendo el empate.
El complemento trajo la respuesta de los locales. Al 53, Xolos contó con una pena máxima y, en esta ocasión, Gilberto Mora no desaprovechó la oportunidad. El mediocampista ejecutó con seguridad para vencer al guardameta esmeralda y firmar el 1-0, resultado que terminaría siendo definitivo.
Con este triunfo, Tijuana suma tres puntos importantes en casa, mientras que León no logró capitalizar la oportunidad más clara del encuentro y regresará a casa con las manos vacías.
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