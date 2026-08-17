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Xolos supera al Cruz Azul

Los de Tijuana se unen a la cima del Torneo Apertura 2026

Por El Universal

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Xolos supera al Cruz Azul
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      México.- La frontera suele ser una de las paradas más difíciles para cualquier equipo de la Liga MX y esta vez, la víctima fue Cruz Azul, que perdió (2-1) en su visita a los Xolos de Tijuana.

      Este fue el tercer partido jugado en el estadio Caliente en este torneo Apertura 2026, y la tercera victoria consecutiva para los Xolos como local.

      El desarrollo del primer tiempo mostró a dos equipos parejos, hasta que Ignacio Rivero (44´) cumplió con la inexorable "Ley del Ex" y anotó el primer gol del partido tras una asistencia de Gilberto Mora. Como si nunca hubiese jugado ni portado el gafete de capitán de la Máquina, el uruguayo gritó el gol desde lo más profundo de su corazón, algo que no gustó en el seno de la afición cementera. Sin embargo, los celestes reaccionaron rápido.

      Un error en defensa de Oswaldo Tona dejó a Nicolás Ibáñez de frente al arco (46´) y el delantero sudamericano no perdonó.

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      En el segundo tiempo, la joven estrella del Tijuana y de la Selección Mexicana le regresó la ventaja a los Xolos. Mora (54´) dio una muestra de su talento con un exquisito gol. Tras encarar a Alan Montes, hizo un recorte hacia el centro del área y soltó un disparo lejano al poste izquierdo de Kevin Mier, quien voló, pero no pudo detener el remate.

      Tijuana volvió a ganar y se unió al América en la cima del campeonato. Ambos tienen 10 puntos, pero los Xolos ocupan el segundo lugar por la diferencia de goles. 

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