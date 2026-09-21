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Yu Zidi gana su segundo oro en natación en Tokio

China mantiene su hegemonía en natación con cinco oros en siete pruebas.

Por AP

Septiembre 21, 2026 03:54 p.m.
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Yu Zidi gana su segundo oro en natación en Tokio
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      La china Yu Zidi, de 13 años, ganó el lunes su segunda medalla de oro en los Juegos Asiáticos, mientras apunta a metas mucho mayores en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de dos años y a un duelo con la canadiense Summer McIntosh.

      Yu Zidi logra oro en 200 metros combinado individual y apunta a récords

      Ese cara a cara podría llegar incluso antes, en el campeonato mundial de natación del próximo año en Budapest.

      Yu se impuso en los 200 metros combinado individual con un tiempo de 2 minutos y 6.10 segundos en la piscina olímpica de Tokio. Quedó apenas por encima del récord mundial de 2:05.70 que posee McIntosh. Yu también ganó el domingo los 200 mariposa, y más adelante en la semana nadará los 400 estilos.

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      Manifestó que ganar nunca pasa de moda.

      "Me sentí igual. Hoy estoy igual de emocionada. El resultado refleja todo el trabajo duro que he hecho durante los entrenamientos con mi equipo de entrenadores", afirmó Yu.

      Señaló que recibió muchos mensajes de felicitación tras la victoria del domingo, pero que tuvo que mantener la concentración.

      "No quiero confiarme demasiado. Seguiré trabajando duro", comentó.

      McIntosh ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024, todas en las mismas pruebas que disputa Yu. McIntosh también tiene las mejores marcas mundiales en todas esas pruebas: los 200 mariposa (2:01.65), los 200 combinado individual (2:05.70) y los 400 combinado individual (4:23.65).

      Con 12 años, en el Mundial de hace un año en Singapur, Yu terminó cuarta en sus tres pruebas y ganó una medalla de bronce en un relevo.

      Yu acaparó más titulares a principios de este año cuando derrotó a la estadounidense Regan Smith en los 200 mariposa en una competencia en China. Smith fue la medallista de plata de la prueba en los Juegos Olímpicos de 2024.

      La organización de los Juegos Asiáticos indicó que no estaba claro si Yu es la ganadora de medalla de oro más joven del evento, que se remonta a 1951 en Nueva Delhi, porque los registros están incompletos.

      Ni siquiera es la participante más joven inscrita esta vez. Se cree que esa es Yuki Kurihara, de 11 años, quien compite por Japón en deportes electrónicos.

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      China ganó seis de las siete medallas de oro el domingo. El lunes no fue tan arrollador, pero aun así obtuvo el oro en cinco de siete pruebas. En los 100 pecho, el chino Dong Zhihao y el japonés Shin Ohashi empataron con el mismo tiempo del primer lugar (58,64).

      China ganó 28 medallas de oro en natación en los Juegos Asiáticos de hace tres años en Hangzhou, China, con Corea del Sur obteniendo seis y Japón cinco. Todo indica que está en condiciones de, como mínimo, igualar esa cifra.

      Siobhan Haughey, de Hong Kong, dos veces medallista olímpica de plata en los 100 y 200 libre, repitió sus títulos de los Juegos Asiáticos en los 200 libre.

      "Estoy muy feliz de ganar otra medalla de oro. Es un momento realmente valioso. Simplemente, feliz de estar aquí", expresó Haughey.

       

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