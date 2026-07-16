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Zendejas queda fuera del América

El jugador de las Águilas fue sometido a un procedimiento quirúrgico

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Zendejas queda fuera del América
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      México.- Con el arranque del Apertura 2026 de la Liga MX a un par de días, el América anunciado la baja de Alejandro Zendejas, quien no podrá comenzar el torneo con el cuadro de las Águilas.

      El atacante estadounidense es una de las bajas que tendrá Guillermo Almada en su escuadra para este inicio de competencia. Zendejas fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla, por lo que no estará disponible por un par de fechas para el nuevo estratega azulcrema.

      América dio a conocer la noticia por medio de un comunicado, en el que se establece que la evolución de su futbolista dictará cuándo regresa a la plantilla.

      "El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución", se lee en el comunicado del cuadro de Coapa.

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      "Zende" formó parte de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, donde jugó un par de minutos en el último partido de fase de grupos y, después ya no sumó más participación en el resto del camino.

      Recientemente, el conjunto azulcrema viajó al país vecino para poder jugar ante el LA Galaxy un partido amistoso. Desafortunadamente, el equipo cayó ante su rival de la MLS.

      Las Águilas arrancan el torneo el sábado 18 de julio frente al Querétaro en el estadio Corregidora, donde buscarán sus primeros puntos en el Apertura 2026.

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