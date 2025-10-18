El tipo de auto que más se vende en México

El mercado mexicano de autos atraviesa un cambio importante: los sedanes han dejado de ser los favoritos y los datos más recientes revelan una tendencia por vehículos con mayores capacidades de carga y transporte.

En Autopistas te compartimos los hallazgos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores sobre los segmentos que han tenido un crecimiento y un retroceso en el número de ventas.

¿Qué tipo de autos se venden más en México?

De acuerdo con el Reporte de Mercado Interno Automotor de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), correspondiente a enero y septiembre de 2025, los Vehículos Utilitarios Deportivos (Suvs) y Minivans lideran las ventas de autos.

Mientras que los autos ligeros (tipo sedán) muestran un retroceso, a diferencia de los años anteriores. Las cifras registradas para cada segmento de autos son las siguientes:

· Uso múltiple: El segmento integrado por SUVs, Minivans y Pickups han vendido 443,929 autos.

· Subcompactos: Con un total de 223,305 unidades vendidas en lo que va del año.

· Compactos: Aquí entran los autos sedán con 188,042 unidades vendidas. En 2024 tuvieron una cifra de 205,419 unidades comercializadas.

· De lujo: Ponderando un total de 21,155 unidades vendidas.

· Deportivos: Finalmente, este tipo de vehículos han alcanzado 6,856 ventas.

Este mismo reporte señala que el segmento de usos múltiples es el preferido por los consumidores, con un 41.3% del mercado. Mientras que los sedanes sólo alcanzan el 17.5% en 2025.

¿Cuáles son las marcas de autos más vendidas en México?

Siguiendo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta septiembre de 2025 las marcas más vendidas dentro de México son:

· Nissan con 18.3%

· Chevrolet con 12.3%

· Volkswagen con 9.1%

· Toyota con 8.4%

· Kia con 7.5%

· Honda con 7.0%

· Chrysler con 4.2%

· Ford con 3.6%

· Hyundai con 3.6%

· General Motors con 3.3%

· Otras con 22.7%

Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, estas marcas comercializan el 77.3% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de enero a septiembre de 2025.

Al igual que la tecnología y el equipamiento, las tendencias en las ventas de los vehículos también evolucionan. Aunque el reporte de la AMDA no revela cuáles son los motivos por los que las preferencias han cambiado, una posible causa es la relación precio - calidad que ofrecen los SUVs.