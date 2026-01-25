Abate federal a un enfermero en Minneapolis

MINNEAPOLIS.- Los familiares del hombre asesinado el sábado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Minneapolis señalan que era enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos que se preocupaba profundamente por las personas y estaba molesto por la ofensiva contra la inmigración del presidente Donald Trump en su ciudad.

Alex Jeffrey, de 37 años, era un amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras con Joule, su amado perro Catahoula moteado, que también falleció recién. Había participado en protestas tras el asesinato de Renee Good por un agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 7 de enero.

"Se preocupaba profundamente por las personas y estaba muy molesto con lo que sucedía en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que lo están millones de personas", afirmó Michael Pretti, el padre de Alex. "Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente en la calle. Le preocupaban esas personas y sabía que estaba mal, por lo que participó en protestas".

Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales muestran que no tenía antecedentes penales y su familia dijo que nunca había tenido interacciones con la policía más allá de unas pocas multas de tráfico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una conversación reciente con él, sus padres, que viven en Colorado, le dijeron que tuviera cuidado al protestar.

"Tuvimos esta conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, que proteste, pero que no se involucre, básicamente que no haga nada estúpido", señaló Michael Pretti. "Y él dijo que lo sabía. Él lo sabía".