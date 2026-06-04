Abaten a sujeto; tenía 10 rehenes

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Bakersfield, Cal.- Un hombre fue abatido por el FBI la madrugada del miércoles después de mantener a 10 empleados escolares como rehenes y advertir que se había amarrado explosivos a sí mismo y a algunos de los cautivos dentro de un edificio de oficinas en el sur de California.

Las autoridades irrumpieron en el edificio en el centro de Bakersfield durante la noche, poniendo fin al enfrentamiento de casi 16 horas durante el cual el sospechoso ató a la mitad de los rehenes, informó la policía.

Los rehenes —empleados de la Oficina del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern— fueron encontrados ilesos dentro del edificio que también alberga un banco, indicó el jefe de la policía de Bakersfield, Jeremy Blakemore.

"Durante toda la noche sus familias se preguntaron si volverían a verlos, pero estamos muy agradecidos por el resultado", declaró Blakemore durante una conferencia de prensa.

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Anthony Scott Searles-Harris, de 41 años, fue abatido alrededor de las 4:20 am, según Sid Patel, agente especial a cargo en la oficina de campo del FBI en Sacramento. Era un veterano del Ejército que fue dado de baja deshonrosamente, tenía un historial de problemas con las fuerzas del orden y era un delincuente sexual registrado.

Searles-Harris dijo a la policía que tenía una bomba después de atrincherarse en el segundo piso del edificio, indicó Blakemore. Las autoridades estaban probando los dispositivos que Searles-Harris dijo que eran bombas.