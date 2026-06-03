SSPC descarta atentado contra alcalde de Mexquitic
La corporación afirmó que no hubo disparos ni personas lesionadas durante un evento público.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) desmintió las versiones que circularon sobre un presunto atentado armado contra el presidente municipal de Mexquitic de Carmona.
La aclaración se emitió luego de que algunos reportes difundieran que el alcalde habría sido atacado por sujetos armados mientras viajaba acompañado de su esposa y de al menos un regidor.
De acuerdo con la corporación estatal, durante un evento público se registró una discusión protagonizada por una persona civil, quien lanzó amenazas verbales, situación que fue atendida de inmediato por los cuerpos de seguridad del munícipe.
La SSPCE precisó que no hubo detonaciones de arma de fuego y que no se reportaron personas lesionadas.
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La dependencia informó que las autoridades competentes mantienen acciones para localizar a la persona involucrada en el incidente.
También llamó a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.
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