AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzar críticas al actual trato que, a su juicio, recibe México por parte de la administración de Donald Trump.

En un documento difundido este miércoles, López Obrador expresó: "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump", al comparar la relación que mantuvo con el mandatario estadounidense durante su primer mandato con la que actualmente enfrenta el gobierno mexicano.

El exmandatario sostuvo que los señalamientos y presiones provenientes de Estados Unidos tienen un trasfondo político y electoral, y afirmó que existe la intención de debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana.

"Es claro que estos ataques no son motivados por un interés genuino", escribió, al tiempo que manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las recientes tensiones bilaterales.

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López Obrador recordó que durante su administración mantuvo una relación de diálogo con Trump, incluso cuando surgieron diferencias en temas como migración, combate al crimen organizado y la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos.

También destacó episodios como la firma del T-MEC y el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que consideró ejemplos de cooperación y entendimiento entre ambos gobiernos.

El exmandatario atribuyó el cambio de postura de Trump a las circunstancias actuales y a la influencia de asesores a quienes calificó como "inexpertos, resentidos y fanáticos".

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

Asimismo, reiteró su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de catalogar a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, al advertir posibles riesgos para la soberanía nacional y para la actuación extraterritorial de las autoridades estadounidenses.

En su mensaje, López Obrador expresó su deseo de que Trump rectifique algunas de sus decisiones y retome una relación basada en el diálogo y el respeto entre ambos países.