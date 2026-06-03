logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

El expresidente respaldó a Sheinbaum y acusó presiones políticas de Estados Unidos contra Morena.

Por Redacción

Junio 03, 2026 09:53 p.m.
A
AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzar críticas al actual trato que, a su juicio, recibe México por parte de la administración de Donald Trump.

      En un documento difundido este miércoles, López Obrador expresó: "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump", al comparar la relación que mantuvo con el mandatario estadounidense durante su primer mandato con la que actualmente enfrenta el gobierno mexicano.

      El exmandatario sostuvo que los señalamientos y presiones provenientes de Estados Unidos tienen un trasfondo político y electoral, y afirmó que existe la intención de debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana.

      "Es claro que estos ataques no son motivados por un interés genuino", escribió, al tiempo que manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las recientes tensiones bilaterales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      López Obrador recordó que durante su administración mantuvo una relación de diálogo con Trump, incluso cuando surgieron diferencias en temas como migración, combate al crimen organizado y la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos.

      También destacó episodios como la firma del T-MEC y el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que consideró ejemplos de cooperación y entendimiento entre ambos gobiernos.

      El exmandatario atribuyó el cambio de postura de Trump a las circunstancias actuales y a la influencia de asesores a quienes calificó como "inexpertos, resentidos y fanáticos".

      Asimismo, reiteró su desacuerdo con la decisión de Estados Unidos de catalogar a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, al advertir posibles riesgos para la soberanía nacional y para la actuación extraterritorial de las autoridades estadounidenses.

      En su mensaje, López Obrador expresó su deseo de que Trump rectifique algunas de sus decisiones y retome una relación basada en el diálogo y el respeto entre ambos países.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"
      AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

      AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

      SLP

      Redacción

      El expresidente respaldó a Sheinbaum y acusó presiones políticas de Estados Unidos contra Morena.

      Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado
      Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

      Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República investiga una red criminal que desvió recursos públicos durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto.

      Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación
      Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

      Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

      SLP

      El Universal

      Funcionarios del IMSS-Bienestar y Unidad de Crecimiento Económico participaron en la presentación.

      Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional
      Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional

      Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional

      SLP

      El Universal

      Más de 12 mil productores se beneficiarán con apoyo técnico y acceso a insumos.