Activa SSPC operativo Tlalóc por lluvias; mantienen cierre en desnivel de la glorieta Real Inn

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San Luis Potosí, S.L.P. – La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) activó la noche de este miércoles el Operativo Tlalóc ante las lluvias registradas en la capital potosina, con el objetivo de prevenir incidentes y brindar apoyo a la población.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones implementadas, autoridades mantienen el cierre vial en el desnivel de la glorieta Real Inn, mientras elementos de la corporación realizan patrullajes preventivos y monitoreo constante en las principales vialidades de la ciudad.

La SSPC informó que se mantiene presencia operativa en pasos a desnivel y zonas identificadas como inundables, a fin de evitar contratiempos para los automovilistas y atender de manera oportuna cualquier situación derivada de las precipitaciones.

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Recomendaciones y prevención

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las indicaciones de los agentes viales y reducir la velocidad para disminuir el riesgo de accidentes durante las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas en caso de encontrar cierres o acumulación de agua en la vía pública y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vialidades.