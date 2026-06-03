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Abren convocatoria del Certamen 20 de Noviembre

La edición 2026 entregará 12 premios de 100 mil pesos a creadores potosinos.

Por Redacción

Junio 03, 2026 08:25 p.m.
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Abren convocatoria del Certamen 20 de Noviembre
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      La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí abrió la convocatoria para la edición 75 del Certamen 20 de Noviembre, considerado uno de los reconocimientos más importantes para la comunidad artística y cultural del estado.

      De acuerdo con la dependencia, la edición 2026 contempla 12 premios, cada uno con un estímulo económico de 100 mil pesos, dirigidos a creadoras y creadores potosinos en distintas disciplinas artísticas, culturales y de investigación.

      Las categorías abiertas son Poesía, Narrativa, Dramaturgia, Investigación Histórica, Investigación Científica, Pintura, Dibujo y Grabado, Escultura, Fotografía, Composición Musical, Danza Contemporánea y Artes Populares.

      El titular de la Secult, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que el monto de los estímulos se mantiene tras el incremento aplicado desde la edición anterior, con el objetivo de respaldar la producción cultural y reconocer el trabajo de artistas, investigadores y creadores de San Luis Potosí.

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      La convocatoria forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para fortalecer los espacios de participación y reconocimiento al talento local.

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