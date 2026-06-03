Aryna Sabalenka pierde en Roland Garros: "Solo quiero dejar el tenis"

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PARÍS (AP) — Después de dilapidar otra amplia ventaja con una actuación plagada de errores en Roland Garros, el abatimiento de la número uno del mundo Aryna Sabalenka fue abrumador. La bielorrusa expresó que quisiera alejarse lo más posible de las canchas.

"Solo quiero dejar el tenis ahora mismo", aseguró Sabalenka después de desperdiciar una ventaja de un set y dos quiebres para sucumbir por 3-6, 7-5, 6-0 ante Diana Shnaider el miércoles en los cuartos de final. "Veremos en unos días. Ojalá pueda volver a encarrilarme mentalmente".

La espera de Sabalenka por su primer título del Abierto de Francia continúa, pese a que la ganadora de cuatro torneos de Grand Slam ganaba 4-1 en el segundo set y estuvo a dos puntos de la victoria cuando sacaba para el partido con 5-4. Lo que siguió fue un derrumbe total, ya que perdió 12 de los últimos 13 juegos ante una jugadora que hacía acto de presencia por primera vez en los cuartos de final de un Grand Slam.

Sabalenka se vio cada vez más frustrada y abatida en las condiciones ventosas.

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Derrota inesperada y reacciones de Sabalenka

Al igual que en su derrota ante Coco Gauff en la final del año pasado, cuando también ganó el primer set antes de venirse abajo con una avalancha de errores no forzados, Sabalenka requerirá tiempo para superar esta caída.

"Ya sabes, hay esas habitaciones a las que entras y destrozas todo", comentó Sabalenka. "Probablemente mañana pasaré un día entero ahí destruyendo cosas. Tal vez ayude, tal vez no".

La rusa Shnaider enfrentará a continuación a Maja Chwalinska, quien prolongó su asombroso recorrido en Roland Garros al vencer 7-6 (3), 6-3 a Anna Kalinskaya, la 22da cabeza de serie.

Avance italiano en cuartos de final masculinos

En los cuartos de final masculinos, el décimo preclasificado Flavio Cobolli derrotó al cuarto Felix Auger-Aliassime por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 y se medirá con su compatriota italiano Matteo Arnaldi por un lugar en la final.

Arnaldi avanzó cuando Matteo Berrettini, otro italiano, se retiró debido a una lesión en la cadera izquierda. En ese momento, Arnaldi estaba arriba por 7-5, 5-2.

Berrettini recibió tratamiento en la cadera más temprano, durante una pausa médica en el segundo set.

La magnífica actuación italiana ha llegado pese a que el número uno Jannik Sinner fue sorprendido en la segunda ronda.

El segundo preclasificado Alexander Zverev y el 26to Jakub Mensik se enfrentarán en la otra semifinal.

Sabalenka se quedó inmóvil y gritó con fuerza después de perder un punto para quedar 0-30 abajo en el sexto juego del set definitivo y, aunque salvó dos puntos de partido cuando estaba 0-40, perdió cuando envió un golpe a la red.

"Creo que es una combinación de todo", se lamentó Sabalenka. "Le das demasiadas vueltas, luego cometes errores fáciles y después dejas pasar oportunidades".

Sus dificultades recordaron el partido contra Gauff, cuando protestó en voz alta, gritándose a sí misma y mirando con furia hacia el palco de su equipo.

"Sólo tengo que sentarme y pensar abiertamente en lo que está pasando en mi cabeza en esos momentos difíciles", dijo Sabalenka, al recordar ese partido. "Porque soy una jugadora bastante experimentada. He pasado por muchas cosas y las he superado".

Sabalenka ya se había mostrado agitada cuando sacaba para el primer set, pero aun así parecía llevar la manija cuando sacó para el partido en el segundo, con ventaja de 30-15.

"Por supuesto que vi algunos momentos de su frustración", dijo Shnaider. "Conozco a Aryna, que es una persona muy emocional".

Shnaider, quien ya había firmado su mejor actuación en un grande, le quebró el saque a Sabalenka antes de tomar el control total.

"Bueno, sinceramente me he quedado sin palabras", dijo Shnaider, de 22 años. "Súper feliz. Siento que intentaba concentrarme punto por punto. Sin pensar en el marcador. Ella es la número 1 del mundo, así que solo intentaba hacerlo lo mejor posible. Tenía que pelear cada punto".

Sabalenka se veía cada vez más frustrada a medida que avanzaba el tercer set, y cuando falló una volea en la red en el cuarto juego del set definitivo, se agachó y apoyó la cabeza sobre la raqueta.

Sorpresas y contexto del torneo

Fue otra gran sorpresa en un torneo en el que la campeona defensora Gauff (tercera ronda) y la cuatro veces ganadora Iga Swiatek (cuarta ronda) ya quedaron eliminadas.

Sinner, subcampeón del año pasado, sacó para el partido en una derrota de segunda ronda, y el ganador de 24 torneos de Grand Slam Novak Djokovic desperdició una ventaja de dos sets para caer en la tercera rueda.

Eso abrió el panorama para jugadores menos conocidos. Según Opta, este es el primer Grand Slam sin un excampeón en las semifinales masculinas y femeninas desde el Abierto de Francia de 1977.

Actualmente 114ta en el ranking, Chwalinska superó tres rondas de la fase de clasificación para convertirse en apenas la segunda polaca que se abre paso en las semifinales de Roland Garros, junto con Swiatek.

Chwalinska dijo que la inspiró el recorrido de la británica Emma Raducanu hacia el título del Abierto de Estados Unidos de 2021 como una joven de 18 años que venía también de la fase clasificatoria.

"Fue un recorrido tan impresionante, ya sabes", recordó Chwalinska. "Además, era muy joven".

Cuando el potente golpe de derecha de Kalinskaya desde el fondo de la cancha salió, la Chwalinska, de 24 años, logró su mayor victoria. Jamás había pasado de la segunda ronda en ningún Slam antes de este torneo.

El total de premios en dinero de Chwalinska antes de este torneo era de 864.030 dólares, y llegar a la ronda de las cuatro mejores aquí le reporta 750.000 euros (unos 872.000 dólares).

El techo estaba abierto en la pista Philippe-Chatrier y había mucho viento.

"No sé por qué mantuvieron el techo abierto cuando había un viento de locos", dijo Sabalenka. "Fue un tenis muy sucio. No sé cómo la gente pudo realmente sentarse ahí y verme jugar".

Kalinskaya también tuvo dificultades.

"Siento que estaba luchando contra el viento", dijo. "Hacía frío hoy, así que la pelota iba más lenta. No pude usar mi velocidad, mi potencia".