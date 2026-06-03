La cuenta regresiva para el Mundial 2026 también se vive a través de la música.

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A diferencia de otras ediciones, la FIFA apostó por un proyecto musical más amplio y dejó atrás la idea de un solo himno oficial. En su lugar, creó un álbum con artistas de distintas partes del mundo para reflejar la diversidad cultural de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los temas más destacados se encuentra "Dai Dai", interpretado por Shakira y Burna Boy. La cantante colombiana, conocida por su historial en los mundiales, regresa con una propuesta que mezcla pop y ritmos africanos, considerada la canción principal del proyecto musical rumbo a la Copa del Mundo.

Otro de los sencillos que ya forman parte de la banda sonora es "Lighter", colaboración entre Jelly Roll y Carín León, quienes fusionan el country estadounidense con el regional mexicano en una canción que busca representar la unión entre las naciones anfitrionas.

La presencia mexicana también destaca con "Por Ella", tema de Belinda y Los Ángeles Azules, que combina pop y cumbia para proyectar una de las expresiones musicales más representativas del país.

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Fuera del álbum oficial, Grupo Frontera lanzó "Unidos por México", una canción creada para acompañar a la Selección Mexicana durante su participación en el torneo y que busca transmitir identidad y respaldo al equipo nacional.

La propuesta internacional incluye además "Goals", interpretada por Lisa, integrante de BLACKPINK, junto con Anittay Rema, quienes combinan pop, afrobeat y sonidos urbanos para conectar con aficionados de distintas regiones.

También destaca "Illuminate", de Jessie Reyez y Elyanna, una canción multicultural que mezcla varios idiomas y estilos musicales para representar el carácter global del Mundial.

Con más temas aún por revelarse, el Mundial 2026 ya comenzó a construir una de las bandas sonoras más diversas en la historia del torneo, con artistas de distintos géneros y países acompañando el camino hacia la máxima fiesta del futbol.