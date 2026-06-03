Adelantan cierre del ciclo escolar; argumentan altas temperaturas

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La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó ajustes al calendario escolar en San Luis Potosí debido a las altas temperaturas registradas en distintas regiones de la entidad.

La titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra, detalló que en las regiones Huasteca y Media las clases concluirán el 30 de junio, mientras que en la región Centro y el Altiplano el ciclo escolar finalizará el 7 de julio.

De acuerdo con la SEGE, la medida busca proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante las condiciones climáticas extremas, así como prevenir riesgos para la comunidad educativa.

La dependencia señaló que mantendrá comunicación con autoridades escolares para aplicar la disposición de manera ordenada en cada región del estado.

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El ajuste al calendario escolar fue anunciado como parte de las primeras acciones de López Sierra al frente de la SEGE.