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Adelantan cierre del ciclo escolar; argumentan altas temperaturas

Calendario diferenciado por región

Por Pulso Online

Junio 03, 2026 08:27 p.m.
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Adelantan cierre del ciclo escolar; argumentan altas temperaturas
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      La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó ajustes al calendario escolar en San Luis Potosí debido a las altas temperaturas registradas en distintas regiones de la entidad.

      La titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra, detalló que en las regiones Huasteca y Media las clases concluirán el 30 de junio, mientras que en la región Centro y el Altiplano el ciclo escolar finalizará el 7 de julio.

      De acuerdo con la SEGE, la medida busca proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante las condiciones climáticas extremas, así como prevenir riesgos para la comunidad educativa.

      La dependencia señaló que mantendrá comunicación con autoridades escolares para aplicar la disposición de manera ordenada en cada región del estado.

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