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Artista Wyland demanda a FIFA por pintar sobre mural en Dallas

La demanda de 25 millones alega violación de la Ley de Derechos de los Artistas Visuales.

Por AP

Junio 03, 2026 08:55 p.m.
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Artista Wyland demanda a FIFA por pintar sobre mural en Dallas
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      El artista Wyland que pintó un mural gigante en un edificio del centro de Dallas con ballenas de tamaño real que aparecían nadando presentó una demanda por 25 millones de dólares contra la FIFA y otros, al afirmar que pintaron ilegalmente sobre su obra para promover los próximos partidos del Mundial en la ciudad.

      Detalles confirmados sobre la demanda y el mural

      El artista Wyland afirma que pintó a mano el extenso mural, que cubría aproximadamente 17.000 pies cuadrados (1.580 metros cuadrados) en dos de los muros del edificio.

      El mural permaneció casi tres décadas antes de que los trabajadores comenzaran a pintar encima de éste el mes pasado, lo que provocó indignación entre residentes que admiraban la gran escala del mural y su mensaje de conservación del océano.

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      El comité organizador del Mundial en la zona señaló en un comunicado que, en lugar del mural de Wyland, se planea una nueva obra "que capture este momento histórico actual y refleje la energía, la unidad y el espíritu global que rodean al Mundial 2026". Añadió que se preservaría una parte del mural de Wyland.

      Acciones legales y reacciones oficiales

      Wyland presentó la demanda el lunes en el Tribunal Federal de Distrito de en Dallas, al afirmar que los organizadores del Mundial, junto con el propietario del edificio y la empresa administradora, pintaron sobre su mural sin su consentimiento y sin siquiera avisarle. Sostiene que sus acciones violaron una ley federal de 1990 aprobada para proteger a los artistas visuales de la destrucción de obras exhibidas públicamente.

      Wyland solicita al menos 25 millones de dólares en daños y perjuicios. Su demanda afirma que la FIFA, y otros demandados "destruyeron apresurada e irrevocablemente un hito cívico" para promover el Mundial.

      "Aunque la FIFA afirma que trabajaba para desarrollar arte para la ciudad sede, en realidad desfiguró un elemento histórico y emblemático de la ciudad sede", señala la demanda del artista.

      Un portavoz de la FIFA dijo el martes que la federación "no tiene ninguna participación en esto en absoluto" y remitió a un reportero al comité organizador local del torneo.

      Un portavoz del Comité Organizador en el Norte de Texas declinó hacer comentarios. El comité no figura como demandado.

      Un portavoz de Slate Asset Management, que administra el edificio donde se pintó encima del mural, indicó en un comunicado que los organizadores locales del Mundial pidieron a Slate en marzo que donara el espacio del mural para "una nueva instalación de arte público".

      "Slate no está recibiendo compensación alguna por el uso del espacio de la pared y los grupos locales le dijeron que el señor Wyland había sido notificado", escribió por correo electrónico el portavoz de la empresa administradora.

      Dallas albergará más partidos del Mundial que cualquiera de las otras sedes del evento coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Hay nueve encuentros programados en el AT&T Stadium, en el suburbio de Arlington, casa de los Cowboys de Dallas en la NFL.

      El mural de Wyland en Dallas, titulado "Whaling Wall 82", se terminó en 1999 y está entre más de 100 murales similares conocidos como Whaling Walls que el artista pintó en todo el mundo para promover la conservación de la vida oceánica.

      Una petición en línea que protesta por la destrucción del mural y pide proteger el arte público en Dallas ha reunido más de 2,600 firmas.

      La demanda de Wyland alega infracciones a la Ley de Derechos de los Artistas Visuales, una disposición federal de 1990 que protege obras de arte de "estatura reconocida" incluso si otra persona es dueña de la obra física.

      Un juez citó esa ley en 2018 cuando ordenó a un propietario pagar a un grupo de artistas de grafiti de Nueva York 6.7 millones de dólares por encalar decenas de sus murales pintados con aerosol en edificios que alguna vez albergaron una fábrica en Queens. El fallo fue ratificado en apelación.

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