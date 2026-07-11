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Catean predio donde se almacenaba y vendía "huachicol"

Incautaron una máquina dispensadora, un tanque y más de diez vehículos que ahí se encontraban

Por Redacción

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Catean predio donde se almacenaba y vendía "huachicol"
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      Un predio en donde presuntamente se almacenaba y vendía combustible ilegal, fue cateado por la Fiscalía General de la República en donde se pudo asegurar un tanque con capacidad de más de 26 mil litros, así como doce vehículos que estaban en el sitio; también se encontró una fosa destinada al almacenamiento del hidrocarburo y un despachador con dos mangueras.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, a través del Ministerio Público Federal, obtuvo una orden de cateo en el inmueble ubicado en el Anillo Periférico Norte, a la altura de la colonia El Rosedal.

      Al no contar con los permisos para la operación de una estación de servicio, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados de la FGR, catearon el lugar con el apoyo de personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, que brindó seguridad perimetral.

      En el sitio, los elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron un tanque metálico de forma cilíndrica con capacidad promedio de 26 mil litros, un despachador para combustible con dos mangueras dispensadoras y una fosa para almacenar hidrocarburo.

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      Durante la inspección judicial, las autoridades también aseguraron diez camiones, una vagoneta y una camioneta tipo pick up, por lo que esas unidades, el hidrocarburo, inmueble y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la indagatoria correspondiente por los delitos de Comercio Ilícito de Hidrocarburo previsto en el artículo 9 Fracción I de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

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